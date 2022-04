Teorie per My Hero Academia 351: si accende una battaglia tra fratelli

Il cerchio della famiglia Todoroki si sta per chiudere. Questa sottotrama, che entusiasma i fan sin dall’inizio dell’opera, sta per trovare un epilogo nella futura battaglia di My Hero Academia 351. Chi dimostrerà più ardore, tra Shoto e Dabi?

In My Hero Academia 350 abbiamo rivissuto uno spezzone del passato di Dabi. Letteralmente riportato in vita dagli esperimenti di All For One e Garaki, Toya riuscì a fuggire dalla struttura in cui era stato relegato. Tuttavia, decise comunque di non tornare dai suoi cari.

In realtà, Toya fece ritorno a casa, ma solo per scoprire che la situazione familiare non era cambiata in alcun modo. Nonostante il terribile errore commesso con il suo “defunto” figlio, Enji continuò a errare con Shoto, nuova preda delle sue torture. Alla visione di questo ennesimo scempio, Toya pregò sul suo altare e decise di rinunciare per sempre alla sua identità. Da quel momento in poi, si trasformò nello psicotico Dabi.

Tornati al presente, il capitolo 350 si chiude con un cliffhanger. Dabi intende suicidarsi con un attacco suicida, ma Shoto continua a opporsi con fermezza. Nel prossimo appuntamento, divamperà l’incendio della battaglia tra i due fratelli. Da una parte ci sarà Dabi, che come un kamikaze intende carbonizzare tutto ciò che lo circonda, dall’altra Shoto, che non intende rinunciare a ciò che resta di Toya.

A prevalere, sarà chi tra i due imporrà con maggior risolutezza la propria fiamma interiore. Shoto riuscirà a salvare suo fratello, oppure Dabi brucerà per sempre la famiglia Todoroki? Per conoscere la risposta a questa domanda, bisognerà però aspettare. Kohei Horikoshi è in pausa e la data di uscita di My Hero Academia 351 è rinviata di una settimana.