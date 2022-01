Teppen: la commedia di Inujun e Namamugi ottiene un adattamento anime

Sull’account Twitter ufficiale della rivista Monthly Bushiroad, è stato annunciato che il manga scritto da Inujin e illustrato da Namamugi, basato sulla vera storia del gruppo giapponese Team Y, otterrà un adattamento animato. L’anime di Teppen!!! farà il suo debutto nel corso del 2022.

Stando alle prime informazioni emerse, la serie anime si intitolerà Teppen!!!!!!!!!!!!!!!, con ben quindici esclamativi, al contrario del manga in cui ce ne sono solamente tre. Tutti questi segni di interpunzione pare abbiano un significato ben preciso, al momento però ancora sconosciuto.

Il manga di Teppen!!! è stato serializzato sulla rivista Monthly Bushiroad di Kadokawa a partire dal gennaio 2021, ma il suo grande successo ha già sancito la produzione di una trasposizione animata. Attualmente, non è ancora stato reso noto lo studio d’animazione, o lo staff che se ne occuperà, ma l’opera, salvo imprevisti, dovrebbe debuttare nel corso dell’anno. L’annuncio è stato accompagnato da una prima immagine promozionale, che trovate nel tweet in calce all’articolo.

Teppen!!! racconta la storia di Yayoi Sakamoto, un amante della commedia che si iscrive in un istituto privato di Osaka. Lì, incontra l’amica d’infanzia Takahashi Yomogi, con la quale forma il duo comico chiamato “Konamonzu”. Quando si preparano per un concorso in una galleria commerciale, vengono avvicinate da una misteriosa ragazza. La trama è ispirata alle sorelle “Team Y”, che hanno più 120.000 abbonati sul loro canale YouTube.

Vi lasciamo ad altri due anime in uscita nel 2022 recentemente annunciati, My Isekai Life e The Angel Next Door Spoils Me Rotten.