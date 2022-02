Teppen: staff e visual per la commedia anime in uscita nel 2022

Nelle ultime ore, sull'account Twitter ufficiale di Teppen!!! sono state condivise nuove informazioni sull'adattamento anime in uscita nel corso dell'anno. I dettagli sull'anime sono stati accompagnati da una immagine promozionale che punta i riflettori sulle tre protagoniste dell'opera.

I primi di gennaio, è stato annunciato l'anime di Teppen!!!. A distanza di qualche settimana, l'adattamento dell'opera scritta da Inujun e illustrata da Namamugi è stata mostrata ufficialmente attraverso una key visual. La locandina pubblicitaria, che trovate nel tweet in calce all'articolo, vede il trio di protagoniste salutare i fan mentre si trovano sul palco.

L'immagine promozionale della serie edita sulla rivista giapponese Monthly Bushiroad, accompagna le informazioni sullo staff al lavoro sull'anime. Realizzato dallo studio d'animazione Drive, vede Shinji Takamtsu nel ruolo di anime chief director e Toshinori Watanabe alla regia. Jun Kumagai è accreditato alla supervisione della sceneggiatura, mentre Yoshiyujo Okubo come character designer.



Teppen!!!, il cui adattamento animato, per una ragione ben precisa ancora sconosciuta, si avvale di ben quindici punti esclamativi nel titolo, segue la storia di Yayoi Sakamoto, una fan sfegatata di spettacoli comici. Iscrivendosi alla Kazuki High School, incontra Yomogi Takahashi, un'amica d'infanzia, e insieme mettono su alcuni spettacoli. A loro, si unirà una terza ragazza. Se invece cercate dell'azione, nelle prossime settimane arriverà la seconda parte di AMAIM Warrior at the Borderline.