Termina il doppiaggio italiano di Naruto Shippuden: quando usciranno le ultime puntate?

Ancora non ci sembra vero, ma dopo più di 15 anni il doppiaggio italiano di Naruto Shippuden è giunto al termine. A darne notizie è stata la voce nostrana di Naruto Uzumaki, il doppiatore Leonardo Graziano, attraverso un post condiviso sui suoi social ufficiali. Ma entro quando vedremo gli ultimi episodi di Naruto Shippuden in italiano?

Era l'11 novembre 2008 quando in un pomeriggio come tanti altri su Italia 1 veniva trasmesso il primo episodio doppiato in italiano di Naruto Shippuden. Da allora ci sono voluti ben quindici anni affinché il cast vocale nostrano terminasse le sessioni di doppiaggio. Il 21 dicembre 2023 Leonardo Graziano ha infatti salutato ufficialmente Naruto Uzumaki e non tornerà a prestargli la sua voce almeno finché Mediaset non deciderà di portare in Italia anche il sequel Boruto: Naruto Next Generations.

Se le sessioni di doppiaggio sono già giunte al termine, noi spettatori non assisteremo al finale di serie ancora prima di qualche tempo. Il 17 ottobre 2023 il doppiaggio italiano di Naruto Shippuden ha ripreso su Italia 2 con la trasmissione di tre episodi ogni martedì sera. Al 26 dicembre 2023, Naruto Shippuden in italiano è arrivato all'episodio 426 sui 500 totali. Questa tranche di episodi di Naruto Shippuden su Italia 2 dovrebbe fermarsi alla puntata 450, in modo da adattare per intero la Stagione 22 'Il manuale di Jiraiya – Storia del prode Naruto -'.

A dare una spinta al doppiaggio in lingua nostrana è stato l'arrivo di Naruto Shippuden su Prime Video. Una nuova stagione di Naruto Shippuden sulla piattaforma streaming di Amazon arriverà presto, ad anno nuovo. Il programma di Prime Video prevede che Naruto Shippuden venga inserito nel catalogo per intero il 1° agosto 2024. In base a ciò si potrebbe supporre che la trasmissione di Naruto Shippuden doppiato in italiano su Italia 2 termini prima di quella data.