Termina su Mediaset Italia 2 la seconda stagione di My Hero Academia

Attraverso il sito ufficiale di Mediaset, apprendiamo che lunedì 7 gennaio 2019, a partire dalle ore 21:20 circa, la rete televisiva Italia 2 (canale 120 del digitale terrestre) trasmetterà gli ultimi tre episodi della seconda stagione di My Hero Academia.

Sfortunatamente l’emittente televisivo non ha pubblicato le sinossi ufficiali degli episodi di My Hero Academia che potremo visionare in settimana, ma i titoli suggeriscono quantomeno che a breve scopriremo le origini del personaggio di Bakugo. Ve li proponiamo di seguito.

My Hero Academia - Stagione 2 - Episodio #23 (36) - Giù la maschera

Data: lunedì 7 gennaio 2019, ore 21:20 - 21:49

My Hero Academia - Stagione 2 - Episodio #24 (37) - Bakugo Katsuki: le origini

Data: lunedì 7 gennaio 2019, ore 21:49 - 22:19

My Hero Academia - Stagione 2 - Episodio #25 (38) - Incontro

Data: lunedì 7 gennaio 2019, ore 22:19 - 22:47

Purtroppo non sappiamo ancora se e quando la terza stagione di My Hero Academia approderà nel nostro paese, in quanto il gruppo Mediaset ha recentemente annunciato che lo slot orario occupato finora dall’anime tratto dal manga di Kohei Horikoshi verrà a breve occupato dalle repliche di Dragon Ball Super.

Vi ricordiamo infine che le puntate inedite di questa settimana verranno ritrasmesse in replica martedì 8 gennaio, dalle ore 23:12 circa, e persino sabato 12, a partire dalle ore 17:20, ossia subito prima delle repliche di Che Campioni Holly & Benji!