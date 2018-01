Termina Sword Art Online - Progressive, il manga tratto dal reboot ufficiale di SAO

Attraverso il numero di marzo del magazine nipponico, pubblicato da Kadokawa, è stata recentemente annunciata l’imminente conclusione del manga, adattamento a fumetti del reboot ufficiale di Sword Art Online

L’ultimo numero della serie verrà infatti pubblicato il 28 febbraio, nel numero di aprile del magazine, che per l’occasione occuperà la copertina della rivista e avrò una manciata di pagine a colori. Kadokawa ha inoltre annunciato che il settimo ed ultimo tankobon, invece, verrà pubblicato durante la prossima primavera.



Illustrato da Himura Kiseki, il manga di Sword Art Online – Progressive è tratto dall’omonima serie di light novel del sensei Kawahara Reki, che nel 2012 ha lanciato un reboot dell’originale Sword Art Online per raccontare, piano dopo piano, l’avventura completa di Kirito, Asuna e gli altri protagonisti di SAO bloccati all’interno del meraviglioso e al contempo terrificante mondo virtuale di Aincrad.

Mentre l’anime di Sword Art Online è stato acquisito in Italia dall’editore Dynit, che finora ne ha doppiato le prime due stagioni, lo speciale riassuntivo ed il film d’animazione, i manga legati al franchise sono invece editi da J-POP, che proprio negli ultimi giorni ha pubblicato il terzo ed ultimo volume dell'arco narrativo intitolato "Phantom Bullet". Sfortunatamente Sword Art Online - Progressive è invece tutt'ora inedito.