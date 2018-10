Termina ufficialmente Overlord III, l'anime trasmesso in simulcast da Yamato Video

Nelle prime ore del pomeriggio, sul canale ufficiale YouTube dell’editore Yamato Video, è stato finalmente pubblicato il tredicesimo ed ultimo episodio di Overlord III, puntualmente sottotitolato in italiano per voi. Ma cosa sarà successo nel 39° episodio della serie?

Fra guerre, intrighi politici e colpi di scena, la terza stagione di Overlord è stata molto movimentata, ma come le precedenti due si è rivelata anche piuttosto breve. In attesa di scoprire se e quando verrà trasmessa una quarta ipotetica stagione della serie, di seguito vi proponiamo alcuni screenshot e la sinossi ufficiale della puntata pubblicata quest’oggi, che potete comunque visionare comodamente in chiosa all’articolo.

Overlord III - Episodio #13 - PVP

Data: martedì 2 ottobre 2018

martedì 2 ottobre 2018 Trama: “La suprema magia di Ainz strappa la vita a decine di migliaia di soldati in pochi secondi e i demoni evocati corrono sul campo di battaglia. La paura travolge non solo l’esercito reale ma anche l’esercito alleato, mentre i soldati che hanno perso il loro capo si danno alla fuga. Attraverso urla e grida sul campo di battaglia, Gazef sfida Ainz a duello. Vuole che la loro lotta sia un vero duello all’ultimo sangue, senza possibilità di resurrezione. Ainz è commosso dalla sua determinazione e accetta la sua richiesta.”

E voi, siete soddisfatti di questa terza stagione appena conclusa? Fateci conoscere le vostre opinioni su Overlord III attraverso il riquadro dei commenti!