Terminano le repliche di Holly e Benji Forever sulla rete televisiva Mediaset Italia 1

Secondo il palinsesto aggiornato della rete televisiva Mediaset Italia 1, durante la settimana ormai alle porte verranno trasmessi gli ultimi dieci episodi in replica della serie nota nel nostro paese come “Holly e Benji Forever”. In attesa di scoprire l’anime che a breve ne ricoprirà lo slot orario, scopriamo cosa succederà nel finale di serie!

Di seguito trovate titoli, trame e orari di trasmissione delle puntate che potremo visionare fra lunedì 27 agosto e venerdì 31.



Holly e Benji Forever – Episodio 43 – L'aquila del Catalogna

Data: lunedì 27 agosto, ore 08:10 - 08:35

lunedì 27 agosto, ore 08:10 - 08:35 Trama: “Landers esordisce in una squadra italiana aggredendo il preparatore atletico, mentre Holly esordisce in una squadra spagnola facendosi aggredire da Rivaul, il suo idolo...”

Holly e Benji Forever – Episodio 44 – La prima di campionato

Data: lunedì 27 agosto, ore 08:35 - 09:00

lunedì 27 agosto, ore 08:35 - 09:00 Trama: “Durante la partita di allenamento, Holly cerca di dare il massimo nella speranza di convincere l'allenatore ad inserirlo tra i titolari per la prima di campionato.”

Holly e Benji Forever – Episodio 45 – Una maglia da titolare

Data: martedì 28 agosto, ore 08:10 - 08:35

martedì 28 agosto, ore 08:10 - 08:35 Trama: “Holly fa di tutto per guadagnarsi la maglia da titolare in prima squadra. Ma all'ultimo momento l'allenatore gliela nega, assegnandolo addirittura alla seconda squadra...”

Holly e Benji Forever – Episodio 46 – Un brusco risveglio

Data: martedì 28 agosto, ore 08:35 - 09:00

martedì 28 agosto, ore 08:35 - 09:00 Trama: “Holly, deluso per l'esclusione dalla prima squadra, deve prendere un'importante decisione riguardante il suo futuro: abbandonare la squadra o restare?”

Holly e Benji Forever – Episodio 47 – Il debutto in Italia di Lenders

Data: mercoledì 29 agosto, ore 8:10 - 08:35

mercoledì 29 agosto, ore 8:10 - 08:35 Trama: “Landers gioca in Italia con il F.C. Piemonte. Alla prima di campionato mancano all'appello due attaccanti, pertanto Mark viene schierato dal primo minuto. Ciò rappresenta per Mark una grande occasione...”

Holly e Benji Forever – Episodio 48 – Attaccante in lacrime

Data: mercoledì 29 agosto, ore 08:35 - 09:00

mercoledì 29 agosto, ore 08:35 - 09:00 Trama: “Mark Landers, ingaggiato da una squadra italiana, viene sostituito con un altro giocatore. Ciò induce Mark ad andarsene e a recarsi a Barcellona per assistere alla partita del suo ex capitano, Holly...”

Holly e Benji Forever – Episodio 49 – Dieci goal, dieci assist

Data: giovedì 30 agosto, ore 08:10 - 08:35

giovedì 30 agosto, ore 08:10 - 08:35 Trama: “Holly debutta nel campionato di serie B spagnolo. La determinazione di dimostrare tutto il suo valore gli permetterà di disputare una partita a dir poco strepitosa: sei goal e quattro assist.”

Holly e Benji Forever – Episodio 50 – Benji contro Schneider

Data: giovedì 30 agosto, ore 08:35 - 09:00

giovedì 30 agosto, ore 08:35 - 09:00 Trama: “La Grunwald e la Rotburg giocano una partita importante nel campionato tedesco per stabilire chi si piazzerà al primo posto della classifica. C'è una forte rivalita' tra Benji e l'attaccante Schneider...”

Holly e Benji Forever – Episodio 51 – Un sogno che si realizza

Data: venerdì 31 agosto, ore 08:10 - 08:35

venerdì 31 agosto, ore 08:10 - 08:35 Trama: “Holly, dopo aver raggiunto il traguardo impostogli dal mister (dieci goal e dieci assist), è pronto per giocare nella prima squadra del Catalogna. L'incontro è tra la squadra di Holly e il San Jose, che ha appena ingaggiato Santana, storico rivale di Holly sin dai tempi in cui giovava nel Brancos...”

Holly e Benji Forever – Episodio 52 – Guerrieri in campo

Data: venerdì 31 agosto, ore 08:35 - 09:00

venerdì 31 agosto, ore 08:35 - 09:00 Trama: “Rivaul è infortunato ed Holly ha la sua prima possibilità di giocare nella prima squadra del Catalogna. Nonostante la bravura del rivale Santana, Holly riesce a riportare il risultato in parità...”

“Holly e Benji Forever” è l’ultimo anime del franchise ad essere approdato in Italia. Trasmessa in Giappone fra il 2001 ed il 2002, la serie è andata in onda nel nostro paese diverse volte, e a breve sarà finalmente disponibile anche in edizione Home Video. Grazie alla collaborazione fra Koch Media e Yamato Video, il 6 settembre sarà infatti pubblicato il cofanetto contenente i 52 episodi della serie, i quali verranno raccolti per l’occasione in 10 DVD. Lo acquisterete?