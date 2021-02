Terminator: Netflix annuncia un nuovo anime originale con lo sceneggiatore di The Batman

Il colosso americano dedito allo stremaing on-demand, Netflix, sta concentrando i suoi sforzi sempre più intensamente verso il panorama dell'animazione nipponica e nel corso di questo 2021 sono previsti diversi titoli al debutto. Ad ogni modo, il colosso americano ha annunciato una nuova serie originale di Terminator.

A pochi giorni dall'annuncio dell'anime di DOTA 2 e della serie animata di Pacific Rim: The Black, Netflix torna a far sentire i muscoli con una nuova sorpresa. Il colosso, infatti, ha raggiunto un nuovo accordo con Production I.G. per la produzione di una serie originale legata al franchise di Terminator insieme allo sceneggiatore di The Batman, Mattson Tomlin, che ha dichiarato:

"Sono onorato che Netflix e Skydance mi abbiano dato la possibilità di approcciarmi a Terminator in un modo che spezzi le convinzioni, sovverta le aspettative e abbia fegato."

John Derderian, vice-presidente della sezione Japan & Anime di Netflix ha dichiarato:

"Terminator è una delle storie sci-fi più iconiche mai create e nel corso del tempo non ha fatto altro che diventare sempre più rilevante nel nostro mondo. Non vediamo l'ora che i fan possano godere di questo splendido nuovo capitolo dell'epica battaglia tra macchine e umani."

Anche il presidente di Production I.G., Mitsuhisa Ishikawa, ha voluto commentare l'annuncio:

"Ho chiesto al mio amico di lunga data e collega Mamoru Oshii cosa ne pensasse dell'idea di fare di Terminator una serie animata. La sua risposta fu: "Ishikawa, sei fuori di testa?"

In quel momento ho capito avremmo dovuto darci dentro. Da grandi fan, il nostro team a Production I.G. ci metterà il cuore e l'anima nel creare questa serie. Speriamo che i fan lo apprezzino!"

