Terminator: The Anime Series annunciato da Netflix con un teaser a sorpresa

A pochi giorni dall'anniversario del messaggio di Sarah Connor in Terminator, Netflix sorprende gli appassionati di quella che è una delle serie cinematografiche più popolari e apprezzate di sempre. Alla Netflix Geeked Week 2023 è stato annunciato Terminator: The Anime Series attraverso un primo teaser trailer.

L'anime originale di Terminator veniva annunciato nel 2021, ma è solamente nelle ultime ore che il colosso dello streaming ha pubblicato i primi frame di questo progetto sorprendente. Nel corso della Geeked Week di Netflix è arrivato infatti un filmato che ci riporta indietro al 30 agosto 1997.

Come gli appassionati della serie sapranno è nella data suddetta che la rete di intelligenza artificiale conosciuta con il nome di Skynet diviene pienamente consapevole e usurpa l'umanità conducendola a una brutale guerra contro le macchine. Questa informazione trapelata in Terminator 2: Il giorno del giufizio del 1991 sarà dunque fondamentale per la serie animata di Terminator, in cui la resistenza umana tornerà a combattere i cyborg.

Terminator: The Anime Series sarà prodotto da Production I.G. in collaborazione con Skydance e Japan Animation Studio. Showrunner e scrittore dell'anime è Mattoson Tomlin, che ha già scritto Project Power per Netflix e al lavoro anche su Batman II. Al momento non è ancora stata rivelata una finestra d'uscita per l'anime di Terminator, ma nuove informazioni potrebbero trapelare nel corso delle prossime settimane.