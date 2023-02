La Terra di Hunter x Hunter è ispirata ad un'antichissima mappa?

Creare un intero mondo è estremamente complesso, un'impresa che solo pochi autori si azzardano addirittura ad approfondire. Yoshihiro Togashi, nel suo Hunter x Hunter, ha persino inserito un nuovo continente in corso d'opera che sembrerebbe però far parte, insieme a tutto l'immaginario del sensei, ad un'antica mappa.

Anche se Hunter x Hunter è scomparso dalle pagine di Weekly Shonen Jump, il web continua a scovare all'interno della saga aneddoti e retroscena più o meno importanti. Oggi una delle ipotesi più accreditate in merito all'ispirazione della forma della Terra secondo Yoshihiro Togashi, che appare diversa da quella del nostro pianeta per così come lo conosciamo, arriva da un'antica mappa proveniente da un tempio giapponese.

Questa venne addirittura pubblicata soltanto nel 1907 dall'Hawaiian Gazette che raccontò di questa carta come una mappa antica di mille anni. Confrontando le due terre emerse in calce alla notizia, dunque, sembra abbastanza evidente come l'autore abbia giocato con i continenti ruotandoli e spostandoli qua e là per rendere più complicata la somiglianza. Basta infatti soffermarsi su un singolo elemento per rintracciarlo nella versione originale accanto.

