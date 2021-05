TerraFormars: il disegnatore inizierà un nuovo manga su Grand Jump

TerraFormars è uno dei manga praticamente scomparsi negli ultimi anni. Dopo una prima fase roboante, il manga iniziato su Weekly Young Jump nel 2011 è pian piano scomparso dai radar, e la causa è da ricercarsi nelle pessime condizioni di salute in cui versa l'autrice Yu Sasuga. Ormai sono diversi anni che l'opera è in pausa.

E sembra anche che non riprenderà a breve. Al momento Weekly Young Jump non ha dato notizie su un ritorno del manga pubblicato in Italia da Star Comics. In più, arrivano notizie in merito a un nuovo lavoro del disegnatore Kenichi Tachibana. Il mangaka, che finora è stato impegnato soltanto su TerraFormars, su alcuni dei suoi spin-off e sulla serie breve VS - Kitakantou Renzoku Youjo Yuukai Satsujin Jiken no Shinjitsu, ha annunciato che inizierà un nuovo manga.

Stavolta lavorerà sulla rivista Grand Jump, sempre di casa Shueisha, e si tratterà quindi di un seinen a cadenza quindicinale. Non sono state date altre informazioni sul prossimo lavoro del sensei Tachibana, ma è certo che quest'altro impegno implica un allontanamento dal progetto TerraFormars, in attesa che la sceneggiatrice Sasuga si riprenda in modo definitivo.

TerraFormars rimane comunque un manga molto amato dai giapponesi. Nel corso degli anni ha raggiunto un livello elevato di vendite, tanto da incentivare la produzione di una decina di spin-off oltre a quattro stagioni dell'anime.