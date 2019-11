Ecco la terribile rivelazione di Boro durante lo scontro con Boruto e Kawaki

Nel recente arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations abbiamo visto la misteriosa organizzazione Kara impegnata nel tentativo di riprendere Kawaki. Ora che l’Hokage è stato confinato in un’altra dimensione, e con Sasuke attualmente in condizioni critiche, spetta agli stessi Kawaki e Boruto affrontare la situazione.

Insieme a Mitsuki e Sarada i due hanno raggiunto un’altra dimensione. Questo ha avuto come conseguenza lo scontro con un membro della Kara, Boro. Nello scontro con il villain è emersa una informazione terribile quanto importante per il futuro della serie. Boruto infatti, stando alle parole del villain, sarebbe un contenitore del potere di Momoshiki Otsutsuki.

Tra le stravaganti tecniche mostrate da Boro durante lo scontro, e le sue innumerevoli e ridondanti provocazioni a Boruto e Kawaki, si è compreso come Boruto sia una semplice pedina nei piani del clan Otsutsuki. Ripensando all’esame Chunin, dopo la battaglia con Momoshiki, sulla mano di Boruto si è manifestato il Karma, un segno maledetto. Il figlio di Naruto ha cominciato ad interessarsi al simbolo dopo l’incontro con Kawaki, imparando anche a controllare le nuove abilità derivanti dal Karma.

Tuttavia abbiamo scoperto come Jigen sia un “contenitore” di un membro del clan Otsutsuki, ancora sconosciuto, e per questo i fan hanno ipotizzato che Boruto possa essere nella stessa situazione inconsciamente. Queste teorie sono state confermate nel capitolo 40 con le seguenti parole di Boro: “Boruto, figlio dell’Hokage, e contenitore di Momoshiki. Sono felice di incontrarti…non lo ero dalla prima volta che Kawaki si è palesato.” Per comprendere pienamente cosa intende dire Boro dovremo aspettare il capitolo 41 di Boruto, disponibile il prossimo mese su MangaPlus.