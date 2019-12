la terribile Yukako Yumagishi prende vista con questo bel cosplay

Tra gli innumerevoli villain e nemici minori che hanno intralciato le strade dei membri della famiglia Joestar nella serie de Le Bizzarre Avventure di Jojo in cui rientrano naturalmente il terribile Dio Brando e anche Yoshikage Kira, tuttavia sembra che il personaggio più inquietante sia Yukako Yumagishi, della quarta stagione.

Ossessionata dal giovane Koichi, Yukako ha deciso di catturarlo ed intrappolarlo in una villa piena di trappole e strumenti di tortura, utilizzati dalla stessa Yumagishi per renderlo in qualche modo l'uomo perfetto. Con il suo terrificante Stand, Love Deluxe, Yukako è stata capace di tenere prigioniero Koichi per un lungo periodo di tempo.

Una fan ha deciso di recente di condividere la sua personale interpretazione riguardante un personaggio così preoccupante. L'utente @ToshinoriCosplay ha postato sul suo profilo Instagram l'immagine che potete trovare in calce alla notizia, e che ritrae con molta fedeltà l'outfit e l'aspetto di Yukako.

Ricordiamo che la ragazza in questione era in grado di afferrare e stringere i suoi avversari con i capelli. In seguito alla sua sconfitta, si è mostrata profondamente più calma ed equilibrata, limitando l'uso del suo Stand a poche occasioni. Ha avuto anche a che fare con Yoshikage Kira, l'antagonista principale di Diamond is Unbreakable.