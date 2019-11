La terrificante raccolta 'Junji Ito Best of Best' uscirà il 27 novembre, ecco i dettagli

Edizioni Star Comics ha finalmente annunciato prezzo, contenuti e data d'uscita della Junji Ito Best of Best Short Stories presentata per la prima volta lo scorso luglio, un vero e proprio must per tutti gli amanti dell'horror. Qui sotto potete leggere il Comunicato Stampa inviatoci pochi minuti fa dalla casa editrice.

"La terrificante arte del maestro Junji Ito torna con un imperdibile volume unico, una raccolta di storie brevi surreali quanto spaventose. JUNJI ITO BEST OF BEST – SHORT STORIES COLLECTION vi farà immergere nel mondo visionario del Sensei attraverso un volume elegante e raffinato di grande formato e alcune splendide pagine a colori. La pubblicazione contiene una selezioni di racconti realizzati per l’editore giapponese Shogakukan, alcuni dei quali totalmente inediti in Italia, come l’inquietante “La poltrona umana” o la storia autobiografica “Il maestro Umezz e io”, dedicata appunto al grande maestro del brivido Kazuo Umezz. Inoltre, l’albo contiene la spettacolare illustrazione “Frankenstein in Innsmouth”, realizzata dal sensei Ito durante Lucca Comics & Games 2018 nell’ambito dell’evento Masters of Horror.

In questo volume unico di grande formato sono raccolte le storie brevi realizzate dal mestro Junji Ito per l’editore giapponese Shogakukan, molte delle quali totalmente inedite in Italia. Ad impreziosire la pubblicazione, corredata da pagine a colori, compaiono anche un episodio realizzato appositamente per l’occasione e la celebre storia autobiografica che Ito ha dedicato al maestro Kazuo Umezu".

La raccolta sarà disponibile a partire dal prossimo 27 novembre in fumetteria, edicola e su Amazon, sarà composta da 272 pagine di contenuto e potrete acquistarla al prezzo speciale di 19,90€.

E voi cosa ne pensate? Acquisterete il volume? Fatecelo sapere con un commento. Noi intanto ne appprofittiamo per consigliarvi di dare un'occhiata all'intervista in cui l'autore ha parlato delle sue principali influenze artistiche, giusto per farvi un'idea del suo peculiare stile di scrittura.