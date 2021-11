Terror in Resonance - L'eco del terrore è il nuovo doppiaggio italiano di Yamato Video

Proseguono i festeggiamenti per il trentesimo anniversario di Yamato Video, che di recente ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo doppiaggio italiano, quello della serie anime prodotta da Studio MAPPA Terror in Resonance - L’eco del terrore.

Da oltre trent’anni, Yamato Video dà voce all’animazione. Il più recente annuncio del distributore italiano è Terror in Resonance, serie animata dal regista di Cowboy Bepop e Samurai Champloo, Shin’ichiro Watanabe.

Realizzato magistralmente da Studio MAPPA, studio d’animazione giapponese che si sta occupando della stagione finale di L’Attacco dei Giganti e del prossimo Chainsaw Man, Terror in Resonance è ambientato in una realtà parallela. La città di Tokyo è stata colpita da un attacco terroristico che ha spazzato via il quartiere di Shinjuku. I responsabili dell’incidente si fanno chiamare Sphynx, due adolescenti, che si fanno chiamare Nine e Twelve, che hanno deciso di ribaltare il mondo con i propri piani di distruzione.

Nell’anteprima del voice cast italiano offerta da Yamato Video, troviamo Maurizio Merluzzo e Lorenzo Crisci nei panni dei due protagonisti Nine e Twelve. Oltre a loro, tra i doppiatori figurano anche Massimo De Ambrosis e Giulia Tarquini, voci di Shibazaki e Lisa..

Come solitamente accade per i lavori Yamato Video, il doppiaggio italiano di Terror in Resonance dovrebbe essere trasmesso sul canale Man-Ga oppure sulla piattaforma streaming di Amazon, Prime Video. Vi salutiamo lasciandovi agli annunci Yamato Video di Appare-Ranman! e Cells at Work! Black.