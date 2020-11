Il terrore de L'Attacco dei Giganti 134 con le musiche dell'anime: il video di un fan

Manca ancora un mese alla partenza de L'Attacco dei Giganti 4. Questa sarà l'ultima stagione e la produzione di Studio MAPPA porterà quindi su schermo gli eventi del manga narrati dal volume 22 in poi.

Non tutti i fan riescono ad aspettare però di vedere L'Attacco dei Giganti capitolo 134 e tutti gli altri tra sei mesi o più, e quindi qualcuno si è cimentato in un manga motion. È il fan Levi Ackermanga che, usando la versione spagnola del capitolo pubblicato qualche giorno fa, ha preparato un video di quasi dieci minuti dove unisce le vignette di quelle pagine alle musiche dell'anime prodotte da Hiroyuki Sawano.

Ritagliando sapientemente le vignette e i volti dei personaggi, è riuscito a creare ancora più pathos per le scene violente e crude disegnate da Hajime Isayama nella scorsa storia. Il fan riesce quindi a riprendere l'intero capitolo, dalla prima tavola con Historia fino alla fine con l'inizio dello scontro finale di Eren. Potete osservare il video, che ha già ottenuto oltre 20.000 visualizzazini, in alto alla notizia. Che effetto vi fa vedere i civili massacrati sotto i piedi dei giganti colossali mentre si sentono le musiche d'impatto preparate per le scorse stagioni dell'anime de L'Attacco dei Giganti?