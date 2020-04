Terrore, rabbia ed erotismo nell'opening di "Gleipnir": l'anime debutta domani su VVVVID

Poco più di 24 ore ci separano dal debutto di Gleipnir, l'attesissimo anime di Pine Jam tratto dall'opera di Sun Takeda. La serie sarà disponibile dalle ore 20:00 di lunedì 6 aprile sul portale web VVVVID ed in attesa della premiere, lo studio ha pubblicato in anteprima la meravigliosa Opening scritta e cantata da H-el-ical.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata al video completo della sigla di apertura, in cui vengono velocemente accennati i temi centrali dell'anime. Gleipnir è un action drama con componenti soprannaturali, caratterizzato dalla presenza di scene ecchi (ndr. con leggero contenuto erotico) e indirizzato principalmente ad un pubblico adulto.

La serie fu commissionata diversi anni fa, ma a causa di alcuni problemi di produzione la release subì tre rinvii e la direzione passò in mano allo studio di animazione Pine Jam (Gamers, Just Because!). La qualità, basandosi su quanto mostrato nel primo trailer di Gleipnir, sembrerebbe essere decisamente alta.

Vi ricordiamo che l'opera narra le gesta di Shuichi Kagaya, un normale ragazzo delle superiori che vive la sua vita in una noiosa cittadina. Un giorno, nel tentativo di salvare una sua compagna di classe, Kagaya scopre di possedere un terrificante potere: egli può infatti trasformarsi in una temibile bestia armata con un revolver gigante, a cui è possibile accedere grazie ad una cerniera sulla schiena. Da quel momento, i giorni di quiete di Kagaya finiranno definitivamente.

E voi cosa ne pensate? Curiosi? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!