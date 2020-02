La terza stagione dell'anime Netflix Castlevania si mostra in un nuovo poster

Come molto probabilmente saprete, nel corso di queste ultime settimane abbiamo più volte parlato di Castlevania 3, terza stagione della serie animata concretizzatasi grazie al lavoro di Warren Ellis e approdata su Netflix che ha saputo conquistare milioni e milioni di spettatori, un successo a dir poco insperato.

Effettivamente, ai tempi del suo primissimo annuncio in molti temevano che la produzione si sarebbe rivelata un fiasco epocale, dubbi e timori che però si sono scontrati con un'opera d'incredibile qualità che è velocemente divenuta una fra le più famose tra quelle disponibili sul servizio di streaming in abbonamento.

Dopo vari rumor e voci di corridoio, Netflix ha infine annunciato la data d'uscita ufficiale di Castlevania 3, una notizia che ha immediatamente riacceso l'interesse dei fan riportando l'anime sotto la luce dei riflettori. Ebbene, per cavalcare l'onda anomala d'attenzione che l'opera ha ottenuto, Warren Ellis ha voluto condividere su Twitter un nuovo e splendido poster dedicato alla produzione. Come potete visionare scorrendo a fondo news, l'immagine si caratterizza per colori sgargianti quantomeno inaspettati tenendo conto del mood generale dell'opera, con i vari protagonisti riuniti nell'angolo in alto a destra dove spicca, in particolare, Trevor Belmont.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo infine che sulle pagine di Everyeye potete trovare il nostro speciale dedicato proprio a Castlevania 3.