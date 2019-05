La terza stagione dell'anime Non Non Biyori è stata annunciata con un trailer

Nel corso di un evento recentemente tenutosi e conosciuto come "Nyanpasu Matsuri Vacation Nanon!" dedicato all'anime Non Non Biyori, opera tratta dal manga di Atto, è stato ufficialmente annunciato con un video il futuro di una terza stagione, una dichiarazione che ha saputo far felici molti fan.

Dopo aver conquistato molti utenti, il manga ha visto infatti il sopraggiungere di due stagioni anime a cui fecero poi seguito due collezioni di DVD. La prima stagione è stata diretta dal regista Shinya Kawatsura, il quale è stato affiancato dallo studio d'animazione SILVER LINK (WATAMOTE, Baka and Test - Summon the Beasts). L'opera ha saputo guadagnarsi grandi consensi nel 2013, risultati che hanno successivamente portato a una seconda stagione mostrata al pubblico nel 2015.

Atto lanciò il manga sulla rivista mensile Comic Alive di Kadokawa nel 2009, il cui tredicesimo volume è stato pubblicato lo scorso 21 novembre. Una versione inglese dell'opera è stata pubblicata da Seven Seas Entertainment.

Crucnhyroll si è occupata dello streaming di entrambe le stagioni mentre Sentai Filmworks ha pubblicato la serie nel Nord America in formato digitale e home video. Il successo riscosso dal manga ha inoltre ispirato anche la realizzazione un film animato intitolato Non Non Biyori Vacation, giunto nelle sale nipponiche il 25 agosto 2018, produzione ha cui ha partecipato sia il cast che lo staff delle due precedenti serie anime.

Il manga si svolge in campagna, dove la libreria più vicina è a 20 minuti di bicicletta. Una certa rivista intitolata "Ju_p" esce il mercoledì invece del lunedì e il negozio di video noleggio è a 10 stazioni di distanza. Hotaru Ichijō si trasferisce da Tokyo a questa zona di compagna e si ritrova a doversi adeguare alla lenta vita del paese. I suoi compagni di scuola sono Natsumi, Komari, Renge mentree il fratello maggiore, Suguru, si trova al terzo anno di scuola media.