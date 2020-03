La terza stagione di Castlevania vede nascere anche una storia d'amore

La terza stagione della serie animata di Castlevania è da pochi giorni disponibile sulla celebre piattaforma che fornisce servizi in streaming di Netflix. Nella corso della serie assistiamo alla nascita di una relazione amorosa.

Ovviamente, cari fan, le prossime righe conterranno spoiler quindi, se non avete ancora visto la serie, fuggite da quest'articolo, come direbbe Gandalf.

Già dalla prima stagione scritta da Warren Ellis abbiamo assistito a divertenti battibecchi tra Trevor Belmont, discendente di un casato nobiliare dedito alla caccia di ceature sovrannaturali malefiche, e la maga Sypha, specializzata in incantesimi legati all'elemento del ghiaccio. Tra i due, nonstante i litigi, c'era un forte feeling che veniva sottolineato dalla scrittura dell'autore britannico. In questa terza stagione, i due si abbandonano ai sentimenti ed intraprendono una relazione, favorita anche dal fatto che stanno viaggiando insieme come cacciatori di vampiri per sterminare, appunto, i superstiti dell'esercito di Dracula. La serie, nelle prime puntate non ci ha convinto pienamente risultando troppo altalenante nel suo incedere sugli avvenimenti. Fateci sapere cosa ne pensate invece voi nei commenti sotto la notizia.

Fun Fact: sapevate che nel leggendario videogame Castlevania Symphony Of The Night dei cloni di Trevor e Sypha sono affrontabili come boss dal loro amico Alucard? Inoltre la serie animata può anche vantare un fan molto famoso. Sembrerebbe infatti che Ian McKellen sia un fan della serie di Castlevania.