La terza stagione di Chihayafuru si mostra in un nuovo trailer

Il sito web ufficiale dedicato a Chihayafuru, anime tratto dal manga di Yuki Suetsugu, ha pubblicato sul web un nuovo e interessante video promozionale - visionabile a fondo news - dedicato alla terza stagione della produzione è specificatamente dedicato al personaggio Arata Wataya.

La nuova stagione sarà presentata in anteprima su NTV il 22 ottobre, prima di andare in onda su Fukui Broadcasting Corporation il 1° novembre e su FBS il 31 ottobre. L'anime verrà inoltre reso disponibile lo stesso giorno anche in streaming sul territorio nipponico. Crunchyroll trasmetterà in streaming la serie in simulcast con la release Giapponese. Inoltre, il Crunchyroll Expo ha ospitato una proiezione in anteprima per l'anime il 31 agosto. Tra i doppiatori figurano molti membri delle passate stagioni, tra cui:

Asami Seto nel ruolo di Chihaya Ayase

Mamoru Miyano nel ruolo di Taichi Mashima

Yoshimasa Hosoya nel ruolo di Arata Wataya

Tooru Nara nel ruolo di Yūsei Nishida

Ai Kayano nel ruolo di Kanade Ōe

Tsubasa Yonaga nel ruolo di Tsutomu Komano

Megumi Han nel ruolo di Sumire Hanano

Miyu Irino nel ruolo di Akihiro Tsukuba

Maaya Sakamoto nel ruolo di Haruka Inokuma

Morio Asaka è stato posto alla direzione dell'anime, il tutto affiancato Madhouse. 99 RadioService, che ha lavorato alle opening theme di entrambe le stagioni precedenti, si occuperà anche dell'opening theme di questa terza stagione, intitolata COLORFUL. Band Harassment lavorerà invece all'ending theme, intitolata Hitomebore (Love at First Sight). Lo staff al lavoro sull'opera ha inoltre recentemente svelato nuove informazioni relative agli episodi della serie.

La prima stagione della serie animata - composta da 25 episodi - è stata pubblicata da ottobre 2011 a marzo 2012. La seconda stagione, Chihayafuru 2, è stata presentata in anteprima a gennaio 2013, anch'essa costituita da un totale di 25 episodi, con Crunchyroll ha trasmesso in streaming entrambe le stagioni in diversi paesi durante la trasmissione in Giappone. Sentai Filmworks ha invece pubblicato entrambe le stagioni con doppiaggio inglese in versione home video. Qui di seguito potete leggere la sinossi dell'opera rilasciata da Sentai Filmworks:

"Chihaya Ayase è una bella e giovane donna particolarmente testarda con la passione per il karuta, un gioco di carte ispirato alla poesia giapponese classica. Da bambina, Chihaya era stata introdotta al particolare gioco da una studentessa silenziosa e particolarmente dotata di nome Arata. Ora, giunta al liceo e riunitasi con la sua amica d'infanzia Taichi, Chihaya sogna di trovare Arata affinché i tre possano riscoprire insieme il loro amore per il Karuta, ma quest'ultima ha abbandonato il gioco per motivi personali. Determinati a non sprecare la passione di Arata, Chihaya e Taichi formano il Karuta Club del liceo di Mizusawa."

Suetsugu ha lanciato il manga sulla rivista Be-Love di Kodansha nel dicembre 2007. Seutsugu ha dichiarato che il manga probabilmente non si concluderà fino ad ottobre, quando verrà presentata la terza stagione degli anime. L'opera è riuscita a vendere un totale di 24 milioni di copie, risultati che hanno portato alla produzione di tre diverse pellicole. Il primo film, Chihayafuru: Kami no Ku (Chihayafuru: Upper Phrase), è stato lanciato in Giappone a marzo 2016. Il secondo film, Chihayafuru: Shimo no Ku (Chihayafuru: Lower Phrase), è stato lanciato in Giappone ad aprile 2016. Il terzo film, Chihayafuru: Musubi, è stato inaugurato in Giappone nel marzo 2018.