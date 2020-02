La terza stagione di Haikyu!! è ora disponibile su Sky Go e Sky On Demand

La quarta stagione di Haikyu!! è finalmente in corso e come previsto, Production I.G ha svolto un ottimo lavoro con il suo adattamento. Nel caso in cui non aveste ancora recuperato le avventure di Shoyo Hinata e della sua squadra comunque non dovete disperare, perché da oggi potete recuperare tutti gli episodi su Sky On Demand.

I ragazzi di Yamato Video hanno infatti confermato, tramite il loro profilo social, che la terza stagione è stata finalmente resa disponibile sui servizi streaming. Potete guardare tutti e dieci i nuovi episodi su Sky On Demand premendo il tasto rosso del vostro telecomando, oppure accedere più comodamente dall'app di Sky Go, utilizzando il vostro smartphone. In tutti i casi vi servirà un abbonamento apposito dal costo di €5,40 al mese per accedere al servizio.

La terza stagione di Haikyu!! è compleamente incentrata sul match utile per per ottenere l'accesso al torneo nazionale, in cui si scontrano i Corvi della Karasuno e le Aquile della temibile accademia Shiratorizawa, squadra formidabile guidata dall'asso Ushijima. Il risultato non sarà così scontato e le vicende apriranno agli eventi raccontati nella stagione 4.

Yamato Video ha ancora una volta dimostrato il suo impegno, portando un altra serie anime di rilievo nel territorio italiano. Vi ricordiamo che potete guardare gratuitamente Haikyu!! 4 in simulcast con il Giappone sul sito di Paramount Network.