La terza stagione di Kingdom si mostra in una nuova key visual

Sono tante le serie cartacee che nel corso di questi lunghi anni sono riuscite a guadagnarsi gli elogi del pubblico, ma tra le numerose opere disponibili figura in particolare Kingdom, manga concretizzatosi grazie al lavoro di Yasuhira Hara che ha saputo conquistarsi gli apprezzamenti di fan sparsi in tutto il globo.

Il grande successo riscosso dall'opera portò inoltre alla realizzazione di un adattamento animato che però venne messo in pausa dopo la seconda stagione a causa di un riscontro del pubblico non propriamente esaltante. I fan della produzione animata non hanno però mai smesso di sperare nell'arrivo di un'ipotetica terza stagione, e a quanto pare le loro preghiere hanno finalmente trovato risposta.

A quanto pare, i tempi sono infatti maturi e nel corso di questi ultimi mesi è stata ufficialmente confermata la terza stagione di Kingdom, un comunicato che ha saputo a dir poco esaltare i fan. Per il momento non è ancora dato sapere quando il tutto giungerà sul piccolo schermo, con la data d'uscita per ora fissata a un generico 2020, ma nel mentre che il pubblico attende, si è deciso d'ingannare l'attesa con una nuova key visual a tema.

Attraverso Twitter è stata infatti pubblicata una nuova visual dell'opera - visionabile a fondo news - che permette di dare uno sguardo a uno dei generali che saranno presenti nell'anime, il quale nell'immagine appare pronto a colpire il nemico sul campo di battaglia. Inoltre, nel corso di queste ultime settimane sono stati presentati vari poster dedicati ai personaggi di Kingdom.