La terza stagione della serie anime Kingdom si mostra in un primo trailer ufficiale

La stagione primaverile si fa sempre più vicina e i milioni e milioni di spettatori che attendono trepidanti le prossime novità dell'industria anime avranno sicuramente di che godere, il tutto grazie una miriade d'intriganti produzioni tra le quali figurerà anche la terza attesa e chiacchierata stagione di Kingdom.

Sono infatti oramai passati ben sei anni da quando si è conclusa la seconda stagione dedicata all'adattamento animato tratto dal manga di Yasuhira Hara, un lungo periodo di silenzio totale che aveva portato molti a ritenere che la terza e ultima stagione della produzione non sarebbe mai stata rilasciata. Il silenzio è però stato infine rotto e lo staff al lavoro sulla produzione ha svelato che le nuove puntate di Kingdom giungeranno in Giappone il 5 aprile 2020.

Insomma, oramai manca piuttosto poco al gran momento e, per festeggiare il tutto, è stato pubblicato un nuovo e interessante video promozionale dedicato alla serie attraverso il quale è possibile entrare in contatto con alcuni dei personaggi - tra volti noti e nuovi arrivi - e degli eventi che andranno presentandosi di puntata in puntata.

Secondo quanto precedentemente rivelato, la nuova stagione di Kingdom vedrà Kenichi Imaizumi come director, il quale verrà affiancato da Noboru Takagi, per la gestione della sceneggiatura, e Hisashi Abe in qualità di character designer. Prima di salutarvi, vi ricordiamo che recentemente è stato svelato anche il numero di puntate che comporranno la nuova stagione di Kingdom. Inoltre, sulle pagine di Everyeye potete trovare anche il primo teaser a tema Kingdom che era uscito in queste ultime settimane.