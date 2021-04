Tesla Note: il nuovo anime dell'autore di Tiger & Bunny si presenta con un trailer

Arriva da Kodansha l'annuncio della produzione di una trasposizione animata del manga Tesla Note scritto da Masafumi Nishida e Tadayoshi Kubo e disegnato da Kouta Sannomiya. Ecco quali informazioni sono state diffuse.

L'opera, edita sul settimanale Shonen Magazine, narra una guerra tra spie volta a prevenire la distruzione del mondo. In particolare si seguiranno le vicende della ninja Botan Negoro che, alleatasi con Kuruma, spia abile nelle arti teatrali, tenterà di recuperare il cosiddetto Tesla Crystal, eredità del geniale scienziato Nikola Tesla.

Un primo trailer è visibile in copertina a questa news. In esso vengono presentati diversi personaggi dell'opera coi loro relativi doppiatori, ovvero:

Konomi Kohara , nei panni della protagonista Botan Negoro

, nei panni della protagonista Botan Negoro Tatsuhisa Suzuki , per la voce di Kuruma

, per la voce di Kuruma Tomoaki Maeno , interpreta Ryunosuke Takamatsu

, interpreta Ryunosuke Takamatsu Junichi Suwabe è Mickey Miller

è Mickey Miller Hiroshi Kamiya, per la voce di Oliver Thornton.

È stata inoltre diffusa una key visual, riportata in calce alla news, che mostra tutti e cinque i ragazzi sopraelencati.

A dirigere l'anime è Michio Fukuda mentre al lavoro sulla sceneggiatura vi sarà lo stesso Masafumi Nishida, conosciuto per essere anche l'autore di Tiger & Bunny ed attualmente all'opera con lo studio MAPPA per la produzione di RE-MAIN. Le animazioni sono affidate allo studio Gambit e tra gli altri membri dello staff possiamo ricordare POKImari, per il character design, e Kaoru Wada, per la composizione delle musiche.

Cosa ne pensate di questa nuova serie? Fateci sapere la vostra lasciandoci un commento.

