Tetsuya Chiba ricoverato in ospedale: le condizioni di salute dell'autore di Rocky Joe

Rocky Joe è uno dei manga leggendari che almeno una volta nella vita va letto. La storia di Jo Yabuki è stata creata dal mangaka Ikki Kajiwara che venne affiancato da Tetsuya Chiba ai disegni. Quest'ultimo ha lavorato per tanti anni, anche in periodi recenti, per continuare a raccontare storie e a permeare la passione per i manga.

Contemporaneamente, il mangaka ha deciso di raccontarsi in un blog sul quale posta più o meno periodicamente. Purtroppo il disegnatore di Rocky Joe ha avuto vari problemi di salute di recente e, con i suoi ormai 82 anni, ha avvisato i fan di essere stato costretto a un ricovero in ospedale. Tetsuya Chiba ha comunicato nelle scorse ore che da quest'estate ha iniziato a sentirsi non molto bene, con alcune problematiche legate alla valvola cardiaca, alle coronarie e alla gola. Per questo negli ultimi giorni è riuscito a farsi ospedalizzare a Tokyo.

Il mangaka, oltre le consuete scuse giapponesi, ha comunque voluto comunicare a tutti i suoi fan che si sta riprendendo man mano e che vuole tornare a sentirsi bene. La lunga carriera da mangaka di Tetsuya Chiba si è ampliata con un fumetto sul Coronavirus dello scorso anno, e sempre nel 2020 l'anime di Rocky Joe ha compiuto 50 anni.