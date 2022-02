Tetsuya Chiba e Yoshiharu Tsuge sono i primi mangaka membri della Japan Art Academy

La Japan Art Academy è un'agenzia che opera da 103 anni e ogni anno onora gli artisti giapponesi che eccellono nel proprio campo, rendendoli membri. Il 2022 è il primo anno in cui sono stati nominati artisti nel campo della fotografia/video, del design, del film e del manga. I membri dell'Academy diventano dipendenti pubblici part-time stipendiati.

I primi due mangaka a far parte della Japan Art Academy sono Tetsuya Chiba e Yoshiharu Tsuge, artisti leggendari che hanno contribuito alla crescita esponenziale del fumetto giapponese. Entrambi gli autori hanno già più di 80 primavere sulle spalle, e le loro opere vengono lette ancora oggi in tutto il mondo.

Tetsuya Chiba è conosciuto principalmente per aver illustrato il capolavoro Rocky Joe, scritto da Asao Takamori. Altre opere dell'autore sono Io Sono Teppei, Tutti in campo con Lotti e Yuki no Taiyo. Di recente, Tetsuya Chiba è tornato a casa dopo un intervento al cuore, tranquillizzando poi i fan sulla sua salute.

è invece uno dei pionieri del genere Gekiga, sviluppatosi in Giappone a partire dagli anni '60. Gli autori che hanno aderito al movimento Gekiga hanno lasciato in eredità dei, puntando a coinvolgere gli adulti nel mondo del fumetto. Le opere più famose di Tsuge sono Nejishiki e L'Uomo senza Talento.Complimenti vivissimi ai due autori, che inaugurano ladella Japan Art Academy. Vi lasciamo alle 10 serie manga ancora inedite in Italia