La Thailandia usa gli yaoi per attrarre turisti giapponesi? E funziona pure

Il genere degli yaoi sta diventando sempre più popolare tra gli appassionati di anime e manga e, negli ultimi anni, sono incrementate le opere a tema. Ci sono persino alcuni Paesi, come la Thailandia, che stanno sfruttando queste serie per attrarre turisti giapponesi.

Negli ultimi anni molti titoli Yaoi sono arrivati in Italia grazie a J-Pop e a numerosi altri editori, senza considerare la grande mole di adattamenti anime annunciati negli ultimi tempi, basti pensare a Sasaki to Miyano in uscita nel 2022. Ad ogni modo, non soltanto in Giappone le opere BL (Boy's Love) sono molto famose, proprio come in Thailandia, ad esempio, dove il genere è estremamente conosciuto.

All'inizio di questo mese si è tenuto ad Osaka il Mini Thai Festival, un evento a tema tailandese dove le autorità del turismo del Paese in questione hanno dedicato un angolo interamente al mondo 'Thai BL', conosciuto anche come 'Serie Y (Yaoi)'. Questo genere di manifestazione è dedicato proprio ai turisti giapponesi, in particolar modo alle donne come fanno sapere le autorità, uno strumento dunque per sponsorizzare la nazione. Le Autorità del Turismo della Thailandia, infatti, hanno persino organizzato un viaggio di 8 posti per visitare alcuni luoghi iconici dei titoli drama BL più popolari, iniziativa andata sold out in pochi minuti. Il professore Rujirat Ishikawa, della Aoyama Gakuin University, ha commentato così la crescita dell'interesse della Thailandia nei confronti del genere: "La società thailandese è cambiata, aprendo la strada a una serie di produzioni teatrali thailandesi nostrane", sottolineando il netto passo in avanti rispetto agli anni '80 quando il mondo yaoi era per lo più limitato solo al Giappone.

E voi, invece, cosa ne pensate di queste iniziative? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.