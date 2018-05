Thanos, Deadpool e Venom: Origine Oscura tra le uscite Marvel annunciate su Anteprima 321

Dopo aver trascorso gli ultimi mesi a parlare del Marvel Legacy, Panini Comics ha infine annunciato le uscite Marvel che potremo sfogliare nei mesi più caldi dell’estate: luglio e agosto. Scopriamo dopo il salto tutti i volumetti annunciati sulle pagine di Anteprima 321.

Innanzitutto, nel mese di luglio ci verranno proposti gli spillati Avengers #101, Capitan America #99, Invincibile Iron Man #63, La Potente Thor #230, Champions #14, Amazing Spider-Man #702 e #703, Deadpool #112 e #113, Wolverine #361, X-Men Blu #9, X-Men Oro #9, Venom #9, Marvel Legends 10: Wolverine #1 e Marvel Legends 11: Daredevil #181. Ad agosto, invece, sarà la volta di Marvel 2-in-uno #2, Doctor Strange #40, Daredevil #83, Guardiani della Galassia #72, Wolverine #362 e Venom #10.

Per quanto concerne invece i volumi brossurati, a luglio potremo finalmente leggere Mostri Scatenati #5 - E poi venne un Poison!, Avengers/Defenders War, Runaway Collection #7: Morto vuol dire morto, mentre il 2 agosto sarà la volta di X-Men: La Resurrezione di Fenice #2 e Deadpool contro il Vecchio Logan.



Settembre ci proporrà poi Hidden Universe Guide Turistiche: Tutto l’Universo Marvel con gli appunti dei Guardiani della Galassia, un volume unico adatto agli amanti delle vacanze estreme, con i preziosi consigli di Star-Lord e gli altri Guardiani.

Per la gioia dei collezionisti di volumi cartonati, invece, novembre vedrà finalmente l’arrivo sugli scaffali del secondo cofanetto dedicato al titano pazzo, Thanos. Proposto a 199€, il cofanetto conterrà ben cinque omnibus: Thanos 1 - L’Abisso dell’Infinito (di Jim Starlin e Al Milgrom), Thanos 2 - Samaritano (di Jim Starlin, Ron Lim, Keith Giffen), Thanos 3 - Il Ciclo dell’Infinito (di Jim Starlin, Alan Davis, Ron Lim e Andy Smith), Thanos 4 - Poteri Cosmici (di Jim Starlin, Ron Marc, Ron Lim, Tom Grindberg, AA. W.) e Thanos 5 - La fine della Guardia dell’Infinito (di Jim Starlin, John Arcudi, Pat Olliffe, Tom Glindberg, AA. W.). Fatta eccezione per il quinto albo, ciascun volume sarà come di consueto acquistabile anche singolarmente.



Anche luglio vedrà approdare il titano pazzo nelle fumetterie italiane, in quanto verrà commercializzato il volumetto Thanos - I Fratelli dell’Infinito di Jim Starlin e Alan Davis, mentre ad agosto la collana Marvel Collection accoglierà Thanos #3 - Thanos Vince!.



A proposito di Marvel Collection, mentre a luglio potremo portare a casa i volumi La Potente Thor #2 - I Signori di Midgard e Deadpool #6 - Original Sin, ad agosto sarà la volta di Pantera Nera #5 - Klaw Supremo e Ms. Marvel #7 - Danno al secondo.

Proseguendo con le edizioni da collezione, luglio vedrà giungere nelle migliori fumetterie Punisher Collection #6 - Punisher Zona di Guerra (di Chuck Dixon e John Romita Jr.), mentre ad agosto potremo sfogliare Venom: Origine Oscura (di Zeb Wells e Angel Medina) e Spider-Man Collection 15 - La saga del Costume Alieno #1 (di Tom DeFalco, Ron Franz e Rick Leonardi).