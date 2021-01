That Girl is Not Just Cute, ufficiale: la romcom di Keigo Maki riceverà un anime nel 2021

Shikimori's Not Just a Cutie, l'eccezionale commedia romantica di Keigo Maki, riceverà un adattamento anime nel corso del 2021, secondo quanto riportato nell'ultimo numero della rivista di Kodansha Magazine Pocket. L'annuncio è stato accompagnato da un breve teaser, in cui viene confermato che la doppiatrice Saori Hayami vestirà i panni della protagonista.

Per chi non conoscesse l'opera, ricordiamo che la sinossi di Shikimori's Not Just a Cutie (anche conosciuto come That Girl is Not Just Cute in occidente) recita quanto segue: "Shikimori e Izumi sono due liceali, e si amano. Si tengono per mano quando tornano a casa da scuola, flirtano nel tempo libero e si stuzzicano a vicenda. Ma Shikimori, nonostante sia una ragazza dolce, sa come ottenere quello che desidera... e ogni tanto può diventare davvero intimidatoria!".

Il manga di Keigo Maki ha ricevuto un'accoglienza molto positiva, e vanta oltre 1,5 milioni di copie in circolazione con i primi sei Volumi. L'opera è attualmente in fase di serializzazione su Magazine Pocket, e conta poco meno di 100 capitoli pubblicati. Il primo Volume è stato pubblicato gratuitamente in Giappone per festeggiare l'annuncio dell'adattamento anime.

Magazine Pocket conferma che maggiori dettagli sulla serie saranno condivisi nei prossimi mesi, ma la data d'uscita rimane fissata per il generico 2021. Nel caso in cui foste interessati al genere, vi ricordiamo che presto vedranno la luce altri adattamenti anime di romcom di grande successo, tra cui quelli di Horimiya e Ijiranaide, Nagatoro-san.