That Girl is Not Juts Cute: uscita, cast e visual per l'anime romcom di Keigo Maki

Sul sito web ufficiale dell'anime That Girl is Not Just Cute sono state diffuse nuove informazioni sulla premiere, sul cast e sugli artisti che comporranno le sigle. Ecco tutto quello che è stato rivelato sulla commedia romantica tratta dal manga di Keigo Maki.

L'adattamento anime di Shikimori's Not Just a Cutie ha finalmente una data d'uscita ufficiale. La serie debutterà in Giappone, in broadcasting su TV Asahi e 22 reti affiliate, dal 2 aprile 2022. L'annuncio è stato accompagnato da numerosi dettagli sul progetto, oltre che da una key visual promozionale che mette in mostra i due principali personaggi.

Presso lo studio d'animazione Doga Kobo, Ryota Itoh dirigerà l'anime, con Shohei Yamanaka come assistente alla regia. Yoshimi Narita è accreditato come responsabile della sceneggiatura, mentre Kikuchi come designer. Nasuo eseguirà la sigla di apertura, mentre Yuki Nakashima il tema di chiusura. Nelle ultime aggiunte al voice cast giapponese figurano Misato Matsuoka, Rina Kidaka e Nobuhiko Okamoto nei panni di Nekozaki, Hachimitsu e Inuzaka.

La trama ruota attorno a Shikimori, la ragazza perfetta. Ella è carina, divertente e dolce, ma ha un lato freddo e oscuro che emerge in determinate situazioni. Il suo ragazzo, Izumi, adora essere nei paraggi quando succede. Questa storia d'amore è perfetta per i fan di Nagatoro-san e Komi Can't Communicate, e verrà trasmessa in streaming da Crunchyroll.

Il manga è stato lanciato su Magazine Pocket di Kodanasha nel febbraio del 2019. Vi lasciamo ad altre informazioni su Shikimori's Just Not a Cutie e all'annuncio di That Girl is Not Just Cute.