That Time I Got Reincarnated as a Slime: spettacolare key art annuncia la terza stagione

That Time I Got Reincarnated as a Slime è un anime tratto dalla serie di light novel 'Mi sono reincarnato in uno slime' scritta con la penna di Fuse e illustrata dal sapiente artista Mitz Vah. I due adattamenti manga, 'Vita da Slime', hanno fatto strada all'adattamento anime prodotto da 8-Bit.

Il 29 ottobre 2022 Crunchyroll ha iniziato a pubblicare il doppiaggio italiano della prima stagione di That Time I Got Reincarnated as a Slime. In questa serie isekai facciamo la conoscenza di un uomo di 37 anni che dopo essere stato ucciso da un malvivente si ritrova reincarnato in uno slime cieco seppur con abilità speciali. Per il protagonista ha così inizio una seconda vita, con il nome di 'Limur Tempest'.

Il profilo Twitter @shonenleaks ha pubblicato una nuova key art del franchise che celebra l'annuncio della terza stagione di That Time I Got Reincarnated as a Slime. L'immagine mostra Hinata Sakaguchi che, sotto un cielo nuvoloso e fosco, osserva minacciosa Limur (o 'Rimuru', alla giapponese). Nel poster non è inserito il volto di quest'ultimo ma fuori focus e in piano particolare vediamo una figura, a lui riconducibile, brandire la spada. Inoltre, in basso a destra è visibile il logo della nuova serie.

L’annuncio arriva a ridosso del debutto di That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Scarlet Bond, lungometraggio in arrivo nei cinema giapponesi venerdì 25 novembre. Per approfondimenti sull'anime è disponibile alla lettura il nostro speciale su Vita da Slime.