The 100 Girlfriends: arrivano nuovi dettagli! Disponibile la sigla di apertura

Il sito ufficiale dell'anime televisivo tratto dal manga 'The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really Love You' ( Kimi no koto ga Dai Dai Dai Dai Daisuki na 100-nin no Kanojo ) di Rikito Nakamura e Yukiko Nozawa è iniziato in streaming.

Il video presenta un'anteprima della sigla di apertura dell'anime "Dai Dai Dai Dai Daisuki na Kimi e♡" (A te che amo davvero, davvero, davvero, davvero, davvero) di Kaede Hondo, Miyu Tomita, Maria Naganawa, Asami Seto e Ayaka Asai nei panni dei loro personaggi.

L'anime sarà presentato in anteprima su Tokyo MX e altre stazioni l'8 ottobre. I primi due episodi dell'anime saranno proiettati in anteprima in Giappone il 1 ottobre al Marunouchi Piccadilly di Tokyo. L'evento avrà anche un talk show con il cast dell'anime e sarà trasmesso in live streaming simultaneamente sul canale YouTube di Emotion Label il 1° ottobre.

Hikaru Sato ( Dropkick on My Devil! ) dirige la serie al Bibury Animation Studio . Takashi Aoshima ( Uzaki-chan Wants to Hang Out! ) è responsabile delle sceneggiature della serie. Akane Yano ( personaggio di livello inferiore Tomozaki ) disegna i personaggi. Shuhei Mutsuki , Shunsuke Takizawa ed eba comporranno la musica al Lantis.

Aijo Rentaro ci ha provato e riprovato, ma dopo aver chiesto un appuntamento a un centinaio di ragazze, è stato rifiutato ogni volta. In preda alla disperazione, prega per avere una guida... solo per sentirsi dire da un dio che i suoi rifiuti erano dovuti a qualche errore cosmico! Ora il dio sistemerà le cose assicurandosi che Aijo ottenga cento appuntamenti.

Ma, come spesso accade con gli dei, gli appuntamenti hanno un problema: cento ragazze sono destinate a diventare l'anima gemella di Aijo e, a meno che lui non ricambia i loro sentimenti ogni volta, moriranno in orribili incidenti! Ovviamente, le ragazze iniziano a confessare il loro amore ad Aijo a destra e a manca. Ma come dovrebbe scegliere?! Non vuole uccidere nessuno! Quando guarda ogni potenziale anima gemella, sembra un fulmine. Può davvero qualcuno amare cento altre persone? Questa esilarante commedia romantica porta il concetto di harem agli estremi!