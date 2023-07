The 100 Girlfriends: nuovi dettagli e contenuti sull'adattamento anime

Il sito ufficiale dedicato al manga The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really Love You ha appena pubblicato nuovi contenuti dedicati all'adattamento anime. Svelati nuovi dettagli su due dei personaggi principali della serie, con annessi video presentazione.

The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really, Really Love You, in giapponese Kimi no koto ga Dai Dai Dai Daisuki na 100-nin no Kanojo, manga nato dalla collaborazione fra Rikito Nakamura e Yukiko Nozawa, ha fatto uscire sui propri canali social dei filmati che presentano le due ragazze Karane Inda e Shizuka Yoshimoto, usciti rispettivamente il 20 luglio e questa domenica.

Come svelano le descrizioni dei due video promozionali, il debutto ufficiale dell'adattamento anime è previsto l'8 ottobre 2023.

Inda Karane è una delle fidanzate del protagonista Koitaro, una tsundere a tutto tondo. Ha una forte personalità e non è sempre onesta in quello che dice, ma è una sorella maggiore e si può fare affidamento su di lei. Spesso non ha peli sulla lingua ma ha anche un lato sorprendentemente insicuro. Miyu Tomita, doppiatrice di Riko in Made in Abyss, le presterà la voce.

Koumoto Shizuka, doppiata da Maria Nagatawa (Kanna Kamui in Miss Kobayashi's Dragon Maid), è un'altra delle fidanzate di Koitaro, membro del club del libro. Dall'aspetto minuto, è brava e laboriosa, ma non è brava a parlare con gli altri, per questo motivo è solita indicare le righe e le frasi dei suoi libri preferiti e le legge alla persona con cui sta parlando.

La serie ruota attorno al protagonista Koitaro che, dopo aver ricevuto il cuore spezzato per 100 volte, un dio gli promette che alle scuole superiori avrà 100 persone che sarà destinato a conoscere. Tuttavia, solo una fra queste è la sua anima gemella ed è meglio per il protagonista che la trovi!

