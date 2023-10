The 100 Girlfriends, disponibile una locandina speciale: la dolce Shizuka

The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really Love You è fra i titoli più interessanti dell'anno. La serie porta all'estremizzazione il genere harem ed è destinato a mostrare ben cento ragazze differenti. Recentemente ha debuttato Shizuka Yoshimoto, una ragazza timida e riservata.

In questa nuova e divertente serie televisiva, il povero Rentaro è stato rifiutato da numerosissime ragazze. Prima di iniziare il liceo, ha espresso il desiderio di poter trovare finalmente la sua anima gemella. Tuttavia, il suo dio gli rivela che c'è stato un errore nel suo destino e non doveva essere rifiutato da così tante ragazze!

Per questo motivo, gli rivela che gli verranno presentate ben 100 ragazze, ma solo una di queste è la sua vera anima gemella. Fato vuole che tutte le altre ragazze che verranno rifiutate moriranno in modi atroci e Rentaro non desidera far fare loro questa brusca fine. I fan sono curiosi di scoprire come si evolverà questa serie!

Recentemente ci è stata presentata Shizuka Yoshimoto. Questa giovane studentessa è talmente timida da non riuscire a parlare con nessuno: l'unico con cui riesce leggermente ad aprirsi è proprio Rentaro. I due si sono già innamorati l'uno dell'altro, ma come si evolverà d'ora in poi la serie?

La serie televisiva ha pubblicato una nuova locandina raffigurante la dolce Shizuka. Precedentemente sono arrivati alcuni dettagli circa The 100 Girlfriends e ci sono state presentate quattro delle ragazze protagoniste di The 100 Girlfriends.