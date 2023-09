The Ancient Magus Bride 2: è disponibile una nuova ending per la seconda parte

The Ancient Magus' Bride, in giapponese Mahō Tsukai no Yome, è stato ben accolto dalla critica per il proprio racconto che sa mischiare alla grande fantasy e romanticismo. L'impressione che viene data agli spettatori è quello di essere in un romanzo e, al momento, tutte le attenzioni sono su questo anime.

Presto The Ancient Magus Bride ritornerà infatti sugli schermi con la seconda parte della sua seconda stagione e, per l'occasione, è già stata mostrata la opening di The Ancient Magus Bride con un trailer e adesso, con il quinto filmato promozionale, è disponibile anche la sigla di chiusura della serie.

La canzone s'intitola "fam" della cantante Yuyu che sta facendo il suo primo debutto nella casa discografica Flying Dog dopo aver vinto la prestigiosa opportunità di stipulare un contratto con quest'ultima durante l'Inu-Con 2022.

Per l'occasione, Zombie Numata, artista di grande talento su Instagram, ha realizzato un'illustrazione che raffigura proprio Yuyu, o quantomeno l'immagine che la cantante ha dato di sé. Il disegno è disponibile all'interno della galleria dell'articolo.

La prima metà della seconda stagione di The Ancient Magus Bride ha adattato la saga dedicata al College, una scuola di magia in cui tutti i ragazzi possono nascondersi dalle avversità e allo stesso modo studiare e apprendere. L'anime si è concluso il 22 giugno ed è disponibile su Crunchyroll. La piattaforma streaming manderà inoltre la seconda parte della serie non appena sarà disponibile.

Manca poco per l'arrivo dell'adattamento anime, dal momento che potrà essere ufficialmente visto il 5 ottobre con la messa in onda della prima puntata.