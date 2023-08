The Ancient Magus Bride 2: nuova opening per la seconda parte! Trailer e data d'uscita

Il sito ufficiale della seconda stagione televisiva dell'anime The Ancient Magus' Bride (Mahō Tsukai no Yome) dall'autore Kore Yamazaki ha iniziato a trasmettere giovedì un nuovo trailer per la seconda metà dell'anime. Il trailer rivela la opening "Nemurasareta Lineage" (A Quieted Lineage).

Precedentemente è stata svelata la data d'uscita della seconda parte di The Ancient Magus Bride e adesso è stata mostrata la nuova sigla attraverso un trailer, che è possibile visionare all'interno dell'articolo.

La prima metà della seconda stagione è stata presentata in anteprima il 6 aprile e si è conclusa il 22 giugno. La seconda metà verrà presentata il 5 ottobre. Crunchyroll trasmette la stagione in streaming in tutto il mondo, esclusa l'Asia.

Chise è stata in grado di accettare Elias e se stessa, se non necessariamente tutto ciò che riguardava la sua situazione. Dopo che Cartaphilus ricadde in un sonno che non sarebbe durato per sempre, Chise poté tornare alla sua vita normale. Dunque riceve un invito per il College, un'associazione per maghi affinché trovino un luogo sicuro in cui conoscere il mondo sovrannaturale al meglio. Gli incontri e le interazioni con le persone stanno per aprire nuove porte. Questa è una storia sul salvare te stesso per salvare un altro.

La stagione adatta l'arco narrativo "Gakuin" (College) del manga che ha debuttato per la prima volta a maggio 2018. Il manga di The Ancient Magus Bride è da record e ha superato un grande numero di vendite in tempi eccezionali.

Yamazaki ha lanciato il manga The Ancient Magus' Bride sulla rivista Monthly Comic Blade di Mag Garden nel 2013, ma la rivista ha cessato la pubblicazione a settembre 2014. Il manga è poi passato alla rivista Monthly Comic Garden dell'editore, dove è tuttora in corso. Il manga ha più di 10 milioni di copie in circolazione.