The Ancient Magus Bride, si accende un misterioso countdown: novità per la serie anime?

La serie anime di The Ancient Magus Bride potrebbe presto rendersi protagonista di un importante annuncio. Sul Twitter ufficiale dell'opera è stato acceso un misterioso countdown che scadrà tra pochi giorni. Sono in arrivo novità sulla Stagione 2 dell'adattamento prodotto da WIT Studio?

Nel settembre del 2017 esordiva su Crunchyroll The Ancient Magus Bride, la serie anime ispirata al manga shonen scritto e disegnato da Kore Yamazaki. A distanza di diversi anni, la produzione di WIT Studio potrebbe presto ricominciare.

Il Twitter della serie ha condiviso la foto di un blocco note su cui vige la parola "confidenziale" e rimandato a una diretta streaming programmata per il giorno 5 settembre sull'account YouTube di Twin Engine.

L'annuncio potrebbe riguardare l'ultimo dei tre OAD The Ancient Magus Bride: West Boy and the Knight of the Blue Storm, in uscita nel mese di settembre 2022, ma stando alle prime ipotesi, al termine del countdown, sarà la seconda stagione della serie anime a essere presentata.



Questa supposizione pare trovare conferma nel tweet di Ryota Takeuchi, che nella serie anime è la voce originale di Elias Ainsworth, in risposta al misterioso teaser. Il doppiatore ha scritto ai suoi follower: "Questo è... non c'è modo. Tutti, per favore, non vediamo l'ora".

Vi ricordiamo che la prima stagione di The Ancient Magus Bride termina al capitolo 44 del manga. La prossima parte dell'anime proseguirà l'adattamento dal capitolo 45 in poi, inaugurando un nuovo arco narrativo.