The Ancient Magus Bride, l'anime torna a settembre: online il primo trailer

The Ancient Magus Bride è un'opera estremamente affascinante, forte di una mitologia che unisce la cultura popolare al folklore in una storia fantasy ma allo stesso tempo emozionante. A tal proposito, nei prossimi mesi l'adattamento animato tornerà con nuovi episodi speciali.

Qualche mese fa sono stati annunciati nuovi episodi per The Ancient Magus Bride ma che sembrano essere tuttavia il preludio ad un'eventuale seconda stagione. In occasione dell'annuncio, infatti, lo staff aggiunse che questi OAD erano parte di un progetto più grande. Ad ogni modo, WIT Studio sta facendo le cose con calma e probabilmente avremo la conferma di un eventuale sequel dell'anime solo al termine della terza ed ultima puntata speciale.

A tal proposito, nelle scorse ore lo staff ha rilasciato il primo trailer promozionale del primo episodio OAD, lo stesso che potete ammirare in cima alla pagina, atteso al debutto il prossimo 10 settembre in concomitanza con l'uscita del 16° volume del manga. Dalle poche informazioni in nostro possesso, sembrerebbe che gli episodi in questione siano ambientati prima dell'arco narrativo del College.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che The Ancient Magus Bride è disponibile con sottotitoli in italiano su Crunchyroll e gli stessi tre episodi inediti arriveranno in simulcast sul portale. E voi, invece, siete interessati a queste puntate speciali? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.