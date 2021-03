The Ancient Magus Bride: annunciata la seconda stagione dell'anime?

Non sono in molti a conoscere The Ancient Magus Bride, eppure il manga fantasy di Kore Yamazaki è un'opera estremamente affascinante e dall'immaginario ispirato al folklore e alla cultura popolare. Inoltre, la serie ha goduto persino di un adattamento anime a cura dello Studio WIT, lo stesso dietro le prime tre stagioni de L'Attacco dei Giganti.

Una fonte affidabile su Weibo, celebre social network in Cina, ha svelato a sorpresa che The Ancient Magus Bride godrà presto di un nuovo adattamento anime e di una nuova serie OAD. Attualmente non abbiamo ancora alcuna conferma a riguardo, ma speriamo di ricevere aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore o, eventualmente, nei prossimi giorni.

Ad ogni modo, la serie ha già goduto di una stagione animata che ha fatto parlare di sé per via dell'adattamento anime a cura dello Studio WIT">ottimo comparto tecnico messo in campo dallo Studio WIT, compagnia molto celebre per via delle produzioni a cui ha lavorato negli ultimi anni. Qualora non abbiate mai sentito parlare di The Ancient Magus Bride, Star Comics, che detiene i diritti del manga, descrive la trama che qui segue:

"Chise Hatori ha solo quindici anni ma ha già perso tutto: non ha più una famiglia né speranze per il futuro. Un giorno, però, le compare davanti un misterioso mago che le offre un’allettante opportunità di riscatto... Potrà fidarsi di questo misterioso e intrigante individuo? E cosa mai vorrà da lei?! Due sono le opzioni in gioco: o la aiuterà a risollevarsi dal suo triste destino o la farà precipitare ancora più in basso, nelle tenebre più buie..."

E voi, invece, avete mai sentito parlare di questa serie? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.