The Ancient Magus Bride: chi sono Chise ed Elias? Analisi dei personaggi

The Ancient Magus Bride presenta una dolce relazione amorosa, ma viene messa sullo sfondo per lasciare spazio per esplorare i vari temi sovrannaturali. "La sposa dell'antico mago" del titolo è Chise, la protagonista della serie, tuttavia il suo personaggio non ruota solo attorno alla sua storia d'amore e c'è un motivo ben preciso.

Chise Hatori ha un passato travagliato alle sue spalle. Con il suo potere che attira spiriti mistici, condannò la pace della sua famiglia: suo padre e suo fratello che abbandonarono la famiglia mentre sua madre cercò di ucciderla prima di suicidarsi di fronte ai suoi occhi. Negli anni, non ha ricevuto il supporto dei suoi parenti e questo l'ha portata a rimpiangere la sua vita e cadere in una profonda depressione.

Quando Elias Ainsworth, mago dall'aspetto di una strana creatura, la acquista come apprendista per i suoi potenti poteri magici, scopre di essere una sleigh beggy, ossia una maga che può assorbire l'energia dagli altri e da se stessa, ma a costo della sua stessa vita: Chise, infatti, è destinata a morire in meno di tre anni.

Inizialmente, la loro relazione si basa su una relazione fra maestro e apprendista, tuttavia pian piano diventa qualcosa di più ed Elias vorrebbe renderla sua sposa. Essendo un essere solitario, l'antico mago non comprende a pieno i sentimenti amorosi. Anche quando sviluppa una forma di amore nei confronti di Chise, non sa spiegarli. Tuttavia, Elias desidera trovare un modo per prolungare la vita di Chise. The Ancies Magus Bride esplora l'evolversi della loro relazione non da un punto di vista amoroso, che viene messa solo sullo sfondo. La seconda stagione di questa serie è fra i 10 anime usciti quest'anno da recuperare assolutamente, che saprà appassionare il pubblico per i suoi temi che rievocano i miti dell'antichità e le storie medievali.