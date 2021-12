The Ancient Magus Bride: su Crunchyroll arriva il primo OAD della saga

In attesa di una seconda stagione, su Crunchyroll è arrivato il primo OAD di The Ancient Magus Bride, intitolato The Boy From the West and the Knight of the Blue Storm. Parte di una trilogia di puntate speciali, questo nuovo appuntamento con la saga prende luogo quando Chise non era ancora uno studente part-time.

Crunchyroll riporta i suoi utenti nel malinconico e folkloristico mondo di The Ancient Magus Bride con il primo dei tre OAD della saga anime. Ispirato al manga scritto da Kore Yamazaki, The Boy from the West and the Knight of the Blue Storm è già approdato sul catalogo della piattaforma streaming, eccetto che nei territori asiatici.

Il primo Original Anime Disc della trilogia sviluppa la sua trama poco prima che Chise diventasse uno studente part-time, durante il pisolino di Cartaphilus. Quando riceve l'invito all'accademia, Chise comincia a prepararsi con l'aiuto di Elias e degli altri, ma uno spriggan porta la notizia che c'è qualcosa che non va con la Caccia Selvaggia.

Gabriel, un ragazzo apparentemente normale che si è appena trasferito a Londra, è annoiato dalla sua attuale situazione e da tutto quello che lo circonda. Improvvisamente, però, il suo mondo noioso comincia a intrecciarsi con quello della magia.

Alla direzione dell'anime, presso lo Studio Kafka, studio d'animazione creato appositamente per la trilogia di OAD, vi è Kazuaki Terasawa. La sceneggiatura è invece nelle mani di Aya Takaha, già responsabile della serie anime.

Vi lasciamo a un trailer dell'OAD di The Ancient Magus Bride e all'ipotetico nuovo progetto anime della saga.