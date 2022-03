The Ancient Magus Bride: nuovo poster per l'OAV West Boy And The Knight Of The Blue Storm

Qualche anno fa, la magica storia a tinte slice of life di The Ancient Magus Bride colpì molti spettatori. L'anime di WIT Studio si concluse con 24 episodi trasmessi tra il 2017 e il 2018, ma non fu di certo sufficiente per adattare completamente il manga Kore Yamazaki, attualmente ancora in corso su Comic Garden.

La conclusione della prima serie animata portò così WIT Studio a prendere delle scelte per continuare il racconto di Chise Hatori e del suo maestro e marito Elias Ainsworth. Col tempo quindi sono nati diversi OAV, pubblicati a cadenza irregolare e con grande distanza di tempo. Al momento WIT sta lavorando al progetto The Ancient Magus Bride: West Boy And The Knight Of The Blue Storm, suddiviso in tre episodi, il primo dei quali è stato pubblicato a settembre 2021.

Per ricordare l'uscita dei prossimi due episodi di questa serie di tre, l'account ufficiale della serie ha pubblicato la nuova key visual di The Ancient Magus Bride: West Boy And The Knight Of The Blue Storm. Nell'immagine, si vedono Chise ed Elias, ormai immancabili protagonisti, ma anche Gabriel. Il prossimo episodio sarà disponibile con il volume 17 del manga, mentre il terzo e ultimo verrà pubblicato a settembre 2022 in concomitanza con l'uscita del 18° tankobon.