The Ancient Magus Bride, è record per il manga: ecco il poster della Stagione 2 anime

Al termine del misterioso countdown di The Ancient Magus Bride di cui vi facevamo cenno in una precedente notizia, è arrivato l’annuncio che tutti si aspettavano. La serie anime proseguirà presto le sue vicende con l’arrivo di una seconda stagione. Nel mentre, anche la serie manga di Kore Yamazaki è in festa.

Con due annunci nel giro di poche ore l’uno dall’altro, The Ancient Magus Bride è nella bocca di tutti. Su Twitter, la pagina ufficiale dell’adattamento anime ha confermato che la nuova stagione è già in lavorazione. L’annuncio è stato confermato dalla locandina promozionale che trovate in calce all’articolo e che mostra il volto della protagonista Chise Hatori.

Mentre l’entusiasmo per The Ancient Magus Bride Stagione 2 è altissimo, anche il manga ha da festeggiare. Stando agli ultimi dati condivisi dall’utente Twitter @MangaMoguraRE, The Ancient Magus Bride di Kore Yamazaki ha superato quota 10 milioni di copie in circolazione. L’opera conta 18 volumi pubblicati e due spin-off, inclusi nel conteggio.

Per quanto riguarda l’anime, è già stato diffuso qualche dettaglio. La seconda stagione esordirà nella stagione primaverile 2023, con lo Studio Kafka (responsabile degli OVA) che questa volta supervisiona il progetto senza il contributo di WIT Studio (che ha animato la prima stagione dell’adattamento). In attesa dell’uscita, vi invitiamo a scoprire il poster dell’OVA di The Ancient Magus Bride, disponibile alla visione su Crunchyroll.

Tra i membri dello staff già confermati troviamo il regista Kazuaki Terasawa, gli sceneggiatori: Aya Takaha, Yoko Yonaiyama e Chiaki Nishinaka, il character designer Hirotaka Kato, il direttore delle animazioni Kohei Tokuoka e il musicista Junichi Matsumoto.