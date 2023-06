The Ancient Magus Bride stagione 2: trailer e data di uscita per la parte 2 dell'anime

Mahoutsukai no Yome, conosciuto a livello internazionale con il nome The Ancient Magus Bride è un manga di Kore Yamazaki che ha affascinato il pubblico con la sua storia magica e coinvolgente. Il consenso è stato abbastanza vasto da consentire la produzione di un anime nel 2017, con la prima stagione che ha ottenuto buoni risultati.

È stato però necessario attendere per avere altre novità. Oltre gli OAD, è stato obbligatorio attendere il 2023 per poter vedere i nuovi episodi di The Ancient Magus Bride, con una seconda stagione pubblicata proprio negli scorsi mesi, tra aprile e giugno 2023. I 12 episodi programmati si sono però conclusi, ma la storia non è ancora finita: è infatti previsto prosieguo che arriverà a breve.

Con un trailer è stato annunciato il continuo di The Ancient Magus Bride con la seconda parte della seconda stagione. Chise Hatori e il suo mondo magico torneranno a fine anno, più precisamente il 5 ottobre 2023, con altri 12 nuovi episodi che concluderanno la stagione 2 dell'anime. Mentre in Giappone verrà trasmesso su Tokyo MX Channel, BS11, Sun TV e KBS Kyoto, arriverà anche su Amazon Prime Video. Il video in alto alla notizia anticipa i contenuti del prossimo ciclo di puntate della serie.

La trama ruota attorno a Chise Hatori, una giovane ragazza che ha vissuto una vita difficile e priva di affetti. Abbandonata e senza speranze, Chise viene venduta a un misterioso mago chiamato Elias Ainsworth, che diventa il suo tutore e promesso sposo. Mentre Chise scopre il suo ruolo nel mondo della magia, si imbatte in creature magiche, spiriti e affronta pericoli inimmaginabili. Nel corso della sua avventura, Chise si scontra con il suo passato doloroso, scopre il suo valore e impara ad accettare se stessa come un essere unico e prezioso.