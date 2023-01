The Ancient Magus Bride Stagione 2: un nuovo trailer svela la data di uscita

A quasi sei anni di distanza dal debutto dell'anime, The Ancient Magus Bride sta per tornare. Attraverso un trailer lo staff responsabile dell'adattamento del manga scritto e disegnato da Kore Yamazaki ha svelato la data di uscita della seconda stagione.

I 24 episodi della prima stagione anime stanno finalmente per trovare un sequel. La seconda stagione di The Ancient Magus Bride arriverà il 6 aprile 2023, come confermato dal primo filmato promozionale condiviso dallo staff, e adatterà l'arco Gakuin (College).

A occuparsi della produzione non sarà più WIT Studio, responsabile della stagione 1, ma Studio Kafka, studio d'animazione che aveva già preso in carico la serie con gli OAD The Ancient Magus Bride - The Boy from the West and the Knight of the Blue Storm.

In The Ancient Magus Bride 2 ritroveremo Chise Hatori, che finalmente è riuscita ad accettare se stessa ed Elias. Cartaphilus è caduto in un sonno che non durerà per sempre, ma Chise è potuta tornare alla sua vita normale. La ragazza ha però ricevuto un particolare invito. Sotto la British Library esiste una società segreta di maghi chiamata College a cui Chise è stata invitata a prendere parte.

In questo nuovo appuntamento con l'anime debutteranno diversi nuovi personaggi, di cui sono già stati rivelati i relativi doppiatori. Il cast include Minami Tsuda nel ruolo di Lucy Webster, Maki Kawase nel ruolo di Philomela, Seiichiro Yamashita nel ruolo di Rian Scrimgeour, Daiki Kobayashi nel ruolo di Zoe Ivy, Reina Ueda nel ruolo di Veronica Rickenbacker e Kotaro Nishiyama nel ruolo di Isaac Farrar.