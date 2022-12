The Angel Next Door Spoils Me Rotten, data di uscita e dettagli sull'anime

L'industria animata giapponese comincia a togliere i veli sulle produzioni in arrivo nella stagione invernale del 2023. Tra le serie in arrivo l'anno prossimo ci sarà anche l'adattamento di The Angel Next Door Spoils Me Rotten. Ma quando esce esattamente l'anime?

A inizio 2023 debutterà The Angel Next Door Spoils Me Rotten. Sul sito web ufficiale dell'anime televisivo è stata rivelata la premiere dell'adattamento della serie di light novel di Saekisan. The Angel Next Door Spoils Me Rotten debutterà dal 7 gennaio 2023. In Giappone ci sarà una proiezione anticipata dei primi tre episodi. Questi verranno mostrati al TOHO CINEMAS Ikebukuro di Tokyo il 24 dicembre alle 18:00 locali.

Oltre al giorno in cui verrà trasmessa la prima puntata dell'anime, è stata rivelata anche la sigla di apertura. "Gift" verrà eseguita da Masayoshi Oishi. Il 6 dicembre si tiene il compleanno di Mahiru Shiina e per celebrare l'occasione è stata pubblicata una speciale locandina promozionale.

La produzione di The Angel Next Door Spoils Me Rotten è affidata allo studio di animazione Project No. 9, con Kenichi Imaizumi a supervisionare l'anime e Lihua Wong alla regia. Keiichiro Ochi è responsabile delle sceneggiature della serie. Vi lasciamo al primo teaser di The Angel Next Door Spoils Me Rotten.