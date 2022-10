The Angel Next Door Spoils Me Rotten debutta a inizio 2023! Ecco un trailer dell'anime

Tra gli anime più attesi del 2023 uscirà anche The Angel Next Door Spoils Me Rotten, l'atteso adattamento delle light novel scritte da Saekisan. Ma quando precisamente debutterà la serie animata?

Attraverso un filmato promozionale condiviso sul canale YouTube di TOHO Animation è stato rivelato che l'anime debutterà nel mese di gennaio 2023. Il trailer di The Angel Next Door Spoils Me Rotten mostra in anteprima alcune delle scene della "storia d'amore dolce e impaziente" scritta da Saekisan.

La clip preview è stata accompagnata da una locandina promozionale, che ritrae i due protagonisti dell'opera e che trovate in calce all'articolo, e maggiori informazioni sul cast dello spettacolo. Amane Fujimiya, Mahiru Shiin, Itsuki Akasawa e Chitose Shirakawa saranno rispettivamente doppiati da Taito Ban, Manaka Iwami, Taku Yashiro e Haruka Shiraishi. Kenichi Imaizumi supervisiona l'anime in produzione presso lo studio Project No.9. La direzione della serie è affidata a Lihua Wang, con Keiichiro Ochi responsabile delle sceneggiature.

La trama di The Angel Next Door Spoils Me Rotten racconta la storia di Amane, la ragazza più bella della scuola, e di Mahiru, che vive proprio accanto a lei. I due ragazzi non si sono quasi mai parlati, ma un giorno quando Mahiru vede Amane sola in una giornata piovosa, le presta il suo ombrello. Per ricambiare il favore, la ragazza offre il suo aiuto in casa. Lentamente la distanza tra loro si riduce.