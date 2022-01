The Angel Next Door Spoils Me Rotten, un teaser presenta l'anime dalla novel di Saekisan

Attraverso un teaser trailer pubblicato sul proprio canale YouTube ufficiale, e che trovate nella parte alta dell’articolo, TOHO Animation ha presentato l’adattamento animato di The Angel Next Door Spoils Me Rotten, serie di light novel di Saekisan. Ecco le prime informazioni su questa prossima novità.

Il successo della novel scritta da Saekisan e illustrata da Hanekoto ha spinto lo studio d’animazione TOHO a produrre una serie animata, annunciata attraverso un video promozionale che ne presente le prime informazioni ufficiali.

La trasposizione anime sarà diretta da Kenichi Imaizumi presso lo studio project No.9, mentre Keiichiro Ochi è accreditato come responsabile degli script. Takiyuki Noguchi è il charter designer, mentre Moe Hyuga sta componendo la musica. Tra i primi componenti del voice cast giapponese troviamo Taito Ban, Manaka Iwami e Taku Yashiro nei panni di Amane, Fujimiya, Mahiru Shiina e Itsuki Akasawa.

La clip, in cui vediamo il primo incontro tra i due personaggi principali, è stata accompagnata da un’illustrazione promozionale realizzata da Hanekoto, artista della novel.

The Angel Next Door Spoils Me Rotten racconta la storia di Amane, ragazza più bella della scuola che vive da sola in un appartamento. Mahiru è il suo vicino di casa, ma i due non hanno quasi mai conversato, fino a quando in un giorno di pioggia, vedendola in difficoltà, le presta il suo ombrello. Per restituire il favore, lei gli offre aiuto in casa, e tra loro lentamente le distanze si riducono.

Al momento, non è ancora stato reso noto se questa serie debutterà nel corso dell'anno oppure nel 2023.